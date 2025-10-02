Είχαν “ρημάξει” σπίτια στη Μεσσηνία – Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές και απόπειρες- Δικογραφία για 6 άτομα

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας, -5- περιπτώσεις κλοπών και -2- απόπειρες αυτών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -6- ημεδαποί, ηλικίας από 28 έως 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τις ραδιοσυχνότητες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος και το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και κατά το χρονικό διάστημα από την 20.8.2025 έως την 2.9.2025, είχαν διαπράξει συνολικά -5- περιπτώσεις κλοπών και -2- περιπτώσεις αποπειρών αυτών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, οι παραπάνω, είτε προέβαιναν σε ενοικίαση οχήματος, είτε χρησιμοποιούσαν όχημα, του οποίου είχαν παραποιήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του, προκειμένου να μην καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός τους, ενώ παράλληλα για την καλύτερη ενδοεπικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν φορητούς ασυρμάτους (πομποδέκτες), εντόπιζαν οικίες των οποίων οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ ακολούθως τρέπονταν σε φυγή.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ο ένας εκ των κατηγορούμενων, 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στις οικίες των ανωτέρω, με την συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

σπαθί τύπου «ΚΑΤΑΝΑ»,

αναδιπλούμενος σουγιάς, με μήκος λάμας -9- εκατοστών,

φορητός ασύρματος,

κόσμημα,

το χρηματικό ποσό των -965- ευρώ,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και ρουχισμού.

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια των ερευνών στις προαναφερθείσες οικίες, ανερεύθει και συνελήφθη, 33χρονη ημεδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, γιατί στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε ναρκωτικό δισκίο.

Τέλος, από την εγκληματική τους δράση αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -6.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.