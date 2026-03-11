Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου

Share

Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα παρουσιαστεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, με αναφορά στο έργο, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν έως σήμερα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις παρεμβάσεις και τα έργα που προωθούνται σε βασικούς τομείς πολιτικής της Περιφέρειας. Η διαδικασία αποτελεί θεσμική πράξη λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και ευκαιρία αποτύπωσης της μέχρι σήμερα πορείας και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode