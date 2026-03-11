Ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου

Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα παρουσιαστεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, με αναφορά στο έργο, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν έως σήμερα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις παρεμβάσεις και τα έργα που προωθούνται σε βασικούς τομείς πολιτικής της Περιφέρειας. Η διαδικασία αποτελεί θεσμική πράξη λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και ευκαιρία αποτύπωσης της μέχρι σήμερα πορείας και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.