Είδος πολυτελείας γίνεται ο καφές – Τι σημειώνει ο Τάσος Γιάγκογλου (video)

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ, που επιβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την αγορά, αυξάνοντας το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Η Ελληνική Ένωση Καφέ, με επιστολή της προς τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητεί την κατάργηση ή τουλάχιστον τη σημαντική μείωση του εν λόγω φόρου, τονίζοντας τις επιπτώσεις του στην οικονομία.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάγκογλου.