Εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας 

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας διοργανώνουν από κοινού εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Κ. Θ. Δημαράς (1904-1992): μορφή και μνήμη» και ως στόχο να διερευνήσει τη σημασία του έργου και της επιρροής του Κ. Θ. Δημαρά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, οι οποίες θα προσεγγίσουν διαφορετικές πτυχές του έργου, της δράσης και των επιδράσεών του.

Πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουν:

Ο κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης (Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών) θα μιλήσει με θέμα Ο Κ. Θ. Δημαράς και η διαμόρφωση του πεδίου σπουδής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού .

(Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών) θα μιλήσει με θέμα . Ο κ. Γιάννης Δημητρακάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) θα μιλήσει με θέμα Η νεωτερική ποίηση στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κ. Θ. Δημαρά: όροι, ερμηνευτικά σχήματα, κριτικές αποτιμήσεις .

(Πανεπιστήμιο Κρήτης) θα μιλήσει με θέμα . Η κα Γεωργία Γκότση (Πανεπιστήμιο Πατρών) θα μιλήσει με θέμα Ο ρομαντισμός που επιμένει: αναστοχασμοί πάνω σε ένα δοκίμιο του Κ. Θ. Δημαρά .

(Πανεπιστήμιο Πατρών) θα μιλήσει με θέμα . Ο κ. Παναγιώτης Κιμουρτζής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) θα μιλήσει με θέμα Κ. Θ. Δημαράς: το Πανεπιστήμιο στη ζωή και στο έργο του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος στο Ναύπλιο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η παρουσία σας θα είναι πολύ τιμητική για τους διοργανωτές.