Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
9
Μάρτιος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση στην Μ. Μαντίνεια για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Share

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την  Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 το απόγευμα, εκδήλωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημοτικό Σχολείο Μ. Μαντίνειας, έπειτα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΜΑΝΤΙΝΑΙΟΙ», στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας.

Η διεπιστημονική ομάδα του Συμβουλευτικού Κέντρου, έδωσε το παρόν, και άνοιξε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις παρευρισκόμενες / ους, όπου αναδείχθηκαν θέματα όπως, η θέση της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία διαχρονικά, τα δικαιώματα που απολαμβάνουν σήμερα οι σύγχρονες γυναίκες έναντι των παλαιότερων, καθώς και τα δικαιώματα που στερούνται ακόμη και σήμερα, παρά τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την αλλαγή της κοινωνίας.

Δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα της αυτοφροντίδας, όχι ως πράξη εγωισμού που πολλές φορές λανθασμένα θεωρείται, αλλά ως αναγκαιότητα για την ψυχική υγεία και ευημερία των γυναικών. Σκιαγραφήθηκαν οι απλές μορφές που μπορεί να πάρει η αυτοφροντίδα και διανθίστηκαν μέσα από τη συζήτηση.

Στο πλαίσιο της γυναικείας ενδυνάμωσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο αποτελεί πυξίδα ασφάλειας, και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode