Εκδήλωση στο Σουληνάρι για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Θοδωρή Βλαχοδημήτρη στις 14 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Θοδωρή Βλαχοδημήτρη (1925-2005) διοργανώνουν ο Σύλλογος «Φίλων Θοδωρή Βλαχοδημήτρη», η Νικόλ Καρλή και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20.00 στην πλατεία Σουληναρίου.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Άγγελος Λάππας, καθηγητής – συγγραφέας και Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος – εικαστικός, ενώ θα ακουστούν επιλεγμένα ποιήματα από τις συλλογές του ποιητή.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα Νηλείδες, το οποίο και θα ερμηνεύσει τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, Μάνου Χατζηδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου.

Στο Τραγούδι η Ελένη Πανταζοπούλου, στο μπουζούκι ο Δημήτρης Μπρατσιάκος και σε κιθάρα, λαούτο και καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιάννης Σταθόπουλος.