Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
16
Σεπτέμβριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση της Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ στις 22 Σεπτέμβρη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Share

Η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση – βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης της Σύγχρονης Εποχής: “Το Παλαιστινιακό ζήτημα. Ιστορική αναδρομή στις ρίζες και την εξέλιξή του”. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τις σύγχρονες πλευρές της διαπάλης στο κίνημα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7.30μμ, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ.
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χωρίς Κατηγορία