Το «Άγιον Όρος» της Πελοποννήσου: κρεμαστές μονές και σκιερά μονοπάτια στο φαράγγι του Λούσιου

Στην καρδιά της Αρκαδίας, το φαράγγι του Λούσιου αποκαλύπτει ένα μοναδικό σύμπλεγμα από «κρεμαστές» μονές, σπηλαιώδη ασκηταριά και λιθόστρωτα μονοπάτια. Δεν το λένε τυχαία «Άγιον Όρος της Πελοποννήσου»: η Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου και η Ι. Μ. Φιλοσόφου (Παλαιά και Νέα) καρφιτσώνονται στους βράχους πάνω από το ποτάμι, συνθέτοντας ένα τοπίο που ενώνει τη σιωπή της προσευχής με τον ήχο του νερού.

Η διαδρομή ανάμεσα στις μονές είναι από τις ωραιότερες πεζοπορίες της Πελοποννήσου. Σκιερές πλαγιές, γεφυράκια, μυρωδιά από δάσος και εικόνες που αλλάζουν σε κάθε στροφή του μονοπατιού. Τα χωριά-κόσμημα γύρω —Δημητσάνα, Στεμνίτσα— προσθέτουν πέτρα, αρχοντιά και ιστορίες από την Επανάσταση.

Εδώ έρχεσαι για να κατεβάσεις ρυθμούς. Να σταθείς στα μπαλκόνια των μονών, να χαζέψεις τη χαράδρα, να ακούσεις μόνο τα πουλιά και το ποτάμι. Οι χώροι είναι εν ενεργεία μοναστικά καθιδρύματα: σεβασμός στο ντύσιμο, ησυχία και τήρηση των ωραρίων επίσκεψης κρατούν ζωντανό τον χαρακτήρα τους.

Η περιοχή προσφέρεται για διήμερο: πρωινή πεζοπορία, μεσημεριανό σε πέτρινη πλατεία, απογευματινή βόλτα στα μουσεία και τους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το «Άγιον Όρος» της Πελοποννήσου ανταμείβει με καθαρές εικόνες και μια σπάνια αίσθηση γαλήνης.