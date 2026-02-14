Εκεί όπου ο Ταΰγετος καταπίνει την άσφαλτο -Αυτή είναι η πιο όμορφη διαδρομή της Πελοποννήσου (video)

Η διαδρομή Σπάρτη-Καλαμάτα μέσω Ταΰγετου είναι “must” για όσους αρέσκονται να ανακαλύπτουν τα ομορφότερα φυσικά τοπία της ορεινής Ελλάδας από την άνεση του τετράτροχου συνοδοιπόρου τους.

Από τα φαράγγια της Κρήτης μέχρι τις βουνοκορφές της Ροδόπης, και από την «αφιλόξενη» γη της Ηπείρου μέχρι τις Αμμοθίνες της Λήμνου, η ελληνική γεωμορφολογία κρύβει προορισμούς για λάτρεις τόσο των ορεινών όσο και των παραθαλάσσιων περιοχών.

Ωστόσο ορισμένοι αναγνωρίζουν ότι σημαντικός δεν είναι μόνο ο προορισμός αλλά και η ίδια η διαδρομή. Γι’ αυτούς τους ταξιδιώτες υπάρχουν ορισμένες μαγευτικές διαδρομές που συνδυάζουν τοπίο που σου κόβει την ανάσα, πλούσια ιστορία και οδηγική απόλαυση σε μια ενιαία, καθηλωτική εμπειρία.