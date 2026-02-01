Εκκληση του Δήμου Τρίπολης προς τους πολίτες να συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων – Γ. Χασάπης: «Κάνουμε δουλειά στο καταφύγιο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ ο κόσμος ετοιμαζόταν να υποδεχτεί το νέο έτος, η Βάσω βρέθηκε μόνη της στο δρόμο και τραυματισμένη στα Αγιωργίτικα.

Κατόπιν ενημέρωσης από πολίτες και την Ελληνική Αστυνομία, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης και η ομάδα περισυλλογής του Δημοτικού Καταφυγίου κατέφθασε άμεσα. Το ζώο μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Καταφύγιο, όπου του παρασχέθηκαν οι προβλεπόμενες πρώτες κτηνιατρικές φροντίδες και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, οδηγήθηκε σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου για περαιτέρω κλινικό έλεγχο, εξετάσεις και παρακολούθηση. Έναν μήνα μετά την περισυλλογή του, η Βάσω έχει αναρρώσει πλήρως, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και έχει υποβληθεί σε στείρωση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανωτέρω παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τον ν. 4830/2021 περί διαχείρισης, προστασίας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος, μέσω του Δημοτικού Καταφυγίου και των συνεργαζόμενων κτηνιάτρων, εφαρμόζει καθημερινά οργανωμένες και στοχευμένες δράσεις για την παροχή περίθαλψης, νοσηλείας και φροντίδας σε αδέσποτα ζώα, ιδίως σε περιπτώσεις αυξημένης επικινδυνότητας.

Η Βάσω είναι ηλικιωμένη, έζησε όλη της τη ζωή στο δρόμο και ίσως ήρθε η στιγμή το υπόλοιπο να το περάσει στη ζεστασιά ενός σπιτιού, με έναν άνθρωπο δίπλα της, με φροντίδα και αγάπη. Σας υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα του δημοτικού καταφυγίου (https://www.animalscityoftripolis.gr/to-katafygio/) όπου αναρτώνται όλα τα ζωάκια προς υιοθεσία.

Καλούμε τους πολίτες να συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα για την ευζωία των αδέσποτων, ακολουθώντας τις αρχές του σεβασμού, της ηθικής και της νομιμότητας.