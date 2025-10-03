Κοινές δράσεις Δήμου και Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας διοργανώνουν μια ξεχωριστή δράση το Σάββατο 4 Οκτωβρίου του 2025, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, από τις 10.00-13.00.

Καλάθι συλλογής τροφίμων για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων

Ημέρα υιοθεσίας με τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά ζωάκια που αναζητούν την παντοτινή τους οικογένεια,

Παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στόχος της δράσης η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ευημερία και ευζωία όλων των ζώων, αλλά και να ενισχυθούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Καλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν, να γνωρίσουν τα ζώα, να ενισχύσουνε με τροφές τα αδέσποτα αλλά και να βρουν κάποια αδέσποτα ζώα οικογένεια.

Η παρουσία σας θα δώσει ηχηρά το μήνυμα ότι είναι σημαντική η ύπαρξη ζώων στη καθημερινότητά μας.