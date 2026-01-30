Έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους οι υπάλληλοι του δήμου Μεσσήνης (pic’s)

Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Μεσσήνης έκοψαν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο ισόγειο του Δημαρχείου, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου, του προέδρου του Δ.Σ., αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Την πίτα ευλόγησε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός.

Ο Δήμαρχος απηύθυνε θερμές ευχές στους εργαζόμενους, ευχόμενος το 2026 να αποτελέσει χρονιά ανάπτυξης και ευημερίας. Υπογράμμισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, της συνεργασίας και του σωστού προγραμματισμού, στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τόνισε επίσης ότι η συνέπεια και η συναδελφική αλληλεγγύη, η ομόνοια και η κατανόηση αποτελούν βασικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την αποτελεσματικότητά του.

Ευχές για τη νέα χρονιά απηύθυνε και ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας Βασίλης Κουτίβας.