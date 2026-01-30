Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους οι υπάλληλοι του δήμου Μεσσήνης (pic’s)

Share

Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Μεσσήνης έκοψαν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο ισόγειο του Δημαρχείου, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου, του προέδρου του Δ.Σ., αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Την πίτα ευλόγησε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός.

Ο Δήμαρχος απηύθυνε θερμές ευχές στους εργαζόμενους, ευχόμενος το 2026 να αποτελέσει χρονιά ανάπτυξης και ευημερίας. Υπογράμμισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, της συνεργασίας και του σωστού προγραμματισμού, στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.  Τόνισε επίσης ότι η συνέπεια και η συναδελφική αλληλεγγύη, η ομόνοια και η κατανόηση αποτελούν βασικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την αποτελεσματικότητά του.

Ευχές για τη νέα χρονιά απηύθυνε και ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας Βασίλης Κουτίβας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode