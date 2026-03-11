Δείτε live στο Best Hybrid 1 και εδώ στις 6 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή 11ηΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί, στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026.
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και της με αρ. 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 11/2026 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμάτας.
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 11η/2026 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:00 μ.μ. στην
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ
1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου
Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή Ιστορικού
Κέντρου). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου
Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδού Ακρίτα).
(Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου
Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδού Λακωνικής και
δυτικά). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου
Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδών Τσαμαδού και
Ναυαρίνου). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
5. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο στάθμευσης,
επί της οδού Ανθέων 13, στο Ο.Τ. 814 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας.
(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
6. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί της Ε.Ο. Καλαμάτας – Τρίπολης, στο Ο.Τ.
34 της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος, για λειτουργία καταστήματος.
(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
7. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί της οδού Στ. Κωστόπουλου, στο Ο.Τ. 209
της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος, για λειτουργία έκθεσης και συνεργείου
αυτοκινήτων. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
8. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης
Βασίλειος)
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
9. Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2026.
(Εισηγητής: κ. Λαζαρίδης Γεώργιος)
10. Έγκριση απόσυρσης / ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού μη λειτουργικού, χωρίς
καμία δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)
11. Χρονική επέκταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή
φωτοτυπικών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου
Βασίλειος)
12. Έγκριση τοποθέτησης γατόσπιτων, ταϊστρών και ποτιστρών σε επιλεγμένες περιοχές
της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
13. Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών
παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου
Καλαμάτας σχολικού έτους 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
Δ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία
αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου.
(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία
αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του νομικού προσώπου.
(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια:
κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)
17. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικον. έτους 2026, Δημοτικού
Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨ και Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου
Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ»¨, η οποία αφορά στην έγκριση
τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του Οργανισμού. (Εισηγήτρια:
κα Αγγελή Μαρία)
Ε. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
19. Προβλήματα στο τομέα της υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης των μονάδων υγείας.
(Εισηγητής: κ. Τζαμουράνης Βασίλειος )
20. Προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίας. (Εισηγητής: κ. Οικονομάκος Δημήτριος)