Δείτε live στο Best Hybrid 1 και εδώ στις 6 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή 11ηΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί, στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE τη συνεδρίαση μέσω του Best Hybrid 1 της τηλεόρασης BEST. Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ και και επιλέξτε στην ενότητα LIVE το BEST Hybrid 1.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και της με αρ. 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 11/2026 συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Καλαμάτας.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 11η/2026 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:00 μ.μ. στην

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου

Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή Ιστορικού

Κέντρου). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου

Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδού Ακρίτα).

(Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου

Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδού Λακωνικής και

δυτικά). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου

Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Γ΄ Φάση» (περιοχή οδών Τσαμαδού και

Ναυαρίνου). (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

5. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο στάθμευσης,

επί της οδού Ανθέων 13, στο Ο.Τ. 814 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας.

(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Πρόσκληση 11η/2026 Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

6. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί της Ε.Ο. Καλαμάτας – Τρίπολης, στο Ο.Τ.

34 της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος, για λειτουργία καταστήματος.

(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

7. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί της οδού Στ. Κωστόπουλου, στο Ο.Τ. 209

της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος, για λειτουργία έκθεσης και συνεργείου

αυτοκινήτων. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

8. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης

Βασίλειος)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9. Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2026.

(Εισηγητής: κ. Λαζαρίδης Γεώργιος)

10. Έγκριση απόσυρσης / ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού μη λειτουργικού, χωρίς

καμία δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)

11. Χρονική επέκταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή

φωτοτυπικών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου

Βασίλειος)

12. Έγκριση τοποθέτησης γατόσπιτων, ταϊστρών και ποτιστρών σε επιλεγμένες περιοχές

της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

13. Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών

παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου

Καλαμάτας σχολικού έτους 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Δ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία

αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου.

(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία

αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του νομικού προσώπου.

(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του

προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια:

κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)

17. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικον. έτους 2026, Δημοτικού

Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨ και Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

Πρόσκληση 11η/2026 Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου

Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ»¨, η οποία αφορά στην έγκριση

τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, του Οργανισμού. (Εισηγήτρια:

κα Αγγελή Μαρία)

Ε. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

19. Προβλήματα στο τομέα της υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης των μονάδων υγείας.

(Εισηγητής: κ. Τζαμουράνης Βασίλειος )

20. Προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίας. (Εισηγητής: κ. Οικονομάκος Δημήτριος)