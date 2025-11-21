Εκπαίδευση και ενημέρωση προπονητών μέσω του προγράμματος «Αναγέννηση» της ΕΠΟ

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αναγέννηση» της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα, με κύριο στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των προπονητών – μελών του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτική άσκηση στο γήπεδο, με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας Tornados PFA, όπου εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με σκοπό να αναδειχθούν οι βασικές αρχές και οι καινοτόμες προσεγγίσεις του, για την εκπαίδευση και αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η εκδήλωση στόχευε στην ενίσχυση της πρακτικής γνώσης των προπονητών, την προώθηση σύγχρονων μεθόδων προπόνησης και την υποστήριξη της ανάπτυξης των ομάδων ηλικιών 6 έως 16 ετών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του τοπικού ποδοσφαίρου.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν στελέχη του προγράμματος, προπονητές των Μεικτών Ομάδων Κ-14 και Κ-16 της ΕΠΣ Μεσσηνίας, καθώς και αρκετοί προπονητές τοπικών ομάδων, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά (River West Kalamata Sports Park).