Εκρηκτική αύξηση αστέγων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίζει μια «ανησυχητική» αύξηση του αριθμού αστέγων σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων για τους Άστεγους (Feantsa).

Η πρόσφατη έκθεση, που δημοσιεύθηκε έρχεται σε μια περίοδο που η ΕΕ αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της να εξαλείψει την αστεγία έως το 2030.

Τα ευρωπαϊκά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι πάνω από 1,27 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν την αστεγία κάθε βράδυ σε όλη την Ευρώπη, με περίπου το 5% του πληθυσμού της ΕΕ να αντιμετωπίζει την αστεγία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η Γερμανία καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό με 530.000 άστεγους, ενώ η Γαλλία αναφέρει αύξηση 20.000 σε 350.000 εν μέσω έλλειψης στέγης και αυξανόμενων ενοικίων.

