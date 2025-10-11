Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη Νότια, λόγω διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων

Βάσει των σχετικών Αποφάσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, λόγω διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη Νότια κατά την χρονική περίοδο από 13-10-2025 έως και 31-10-2025, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και από ώρα 04:30 έως 14:00, ως ακολούθως:

Ολιγόλεπτος αποκλεισμός των σηράγγων Στέρνας (Ιωάννης Καποδίστριας), Νεοχωρίου (Φιλελλήνων) και Αρτεμισίου (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Ολιγόλεπτη βραδυπορία ή ολιγόλεπτος αποκλεισμός επιμέρους τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Κορίνθου (χ.θ 86+500) έως τον ΣΔ Νεστάνης (χ.θ. 146+700), στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας και στις δύο κατευθύνσεις

Εκτροπή της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον κόμβο Τρίπολης Νότια (Χ.Θ 166+300) έως τον κόμβο Νεστάνης (Χ.Θ 148,1) για διάστημα έως 90 λεπτών εντός της χρονικής περιόδου 06:00-12:00. Κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Π.Ε.Ο. Καλαμάτας -Τρίπολης, της παρακαμπτήριας διαδρομής Τρίπολης, της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και της συνδετήριας οδού Νεστάνης ακολουθώντας τις πινακίδες παράκαμψης. Οι κλάδοι εισόδου προς Αθήνα των κόμβων: Τρίπολης Νότια (Α-11-2), Τεγέας (Α-10-2), Τρίπολης Βόρεια (Α-9-2), και Νεστάνης (Α-8-2) και των ΣΕΑ Νεστάνης θα παραμένουν κλειστοί. Η κυκλοφορία προς Καλαμάτα δεν θα επηρεαστεί.

Κατά τη διάρκεια της εκτροπής των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό δεν θα εισπράττεται το αντίτιμο διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων Γέφυρας Μάναρη και Νεστάνης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή κατά την οδήγηση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Αθήνα μεταξύ Α/Κ Τρίπολης Νότια και Νεστάνης.