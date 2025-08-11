Έκρηξη στις δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων – Αγοραπωλησίες 12 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις έξι μήνες

Αγοραπωλησίες–ρεκόρ ύψους 12 δισ. ευρώ καταγράφει η ελληνική κτηματαγορά μέσα σε μόλις έξι μήνες, την ώρα που η Εφορία διαπιστώνει θεαματική αύξηση σε γονικές παροχές, δωρεές και μεταβιβάσεις με «σπασμένες» τιμές συμβολαίων. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνουν έκρηξη στις δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, με περισσότερες από 108.000 καταχωρήσεις μέσω του myProperty, ανεβάζοντας τη μέση αξία κάθε συναλλαγής στις 110.000 ευρώ – επίσημα.

Γιατί ανεπίσημα, η πραγματική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη, καθώς συνεχίζεται το γνωστό κόλπο: δηλώνονται οι αντικειμενικές αξίες και το υπόλοιπο περνάει εκτός συστήματος, «κάτω από το τραπέζι». Μόνο το 1 στα 17 ακίνητα αγοράστηκε με στεγαστικό δάνειο – οι υπόλοιπες πράξεις έγιναν με μετρητά, προσωπικά δάνεια, οικογενειακές ενισχύσεις ή κεφάλαια ανεξακρίβωτης προέλευσης. Η πλειονότητα των πράξεων αφορά κατοικίες, ενώ ακολουθούν τα οικόπεδα και τα καταστήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ