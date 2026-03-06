Έκρυθμη η κατάσταση στην Μέση Ανατολή – Ο πόλεμος εξαπλώνεται σε 16 χώρες | Η ανάλυση του Παν. Παστουσέα (video)

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο πλέον να εξαπλώνεται σε 16 χώρες του κόσμου με τον Παναγιώτη Παστουσέα, Αντιναύαρχο ε.α., μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST να εστιάζει στο γεγονός ότι τα έθνη αυτά «δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Ένας είναι ο αντίπαλος έχει συσπειρώσει… έχει συσπειρώσει όλο τον Αραβικό κόσμο εναντίον του» υπογραμμίζοντας και τη στάση Ρωσίας και Κίνας. Σε ό,τι αφορά με την Κίνα είπε ότι «έχει μια πάνσοφη ηγεσία δεν εμπλέκεται ανοικτά. Δεν θέλει να έρθει σε ρήξη ούτε με τις ΗΠΑ αλλά ούτε και με τη Δύση διότι έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι, ίσως πάρα πολύ, η ενέργεια, το πετρέλαιο» σημειώνοντας ως άξιο αναφοράς το γεγονός ότι «παρότι η Βενεζουέλα προμήθευε την Κίνα με αρκετό πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ δεν έχουν διακόψει, προμηθεύουν και έχουν κάνει κάποια συμφωνία ενδεχομένως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αντίδραση», εκτιμώντας πως κάτι ανάλογα θα συμβεί σε περίπτωση που «το Ιράν γίνει πιο φιλικό προς τη Δύση».

Το ερώτημα περιστρέφεται γύρω από τον αληθινό σκοπό της πολεμικής αυτής ρήξης, της οποίας «η ανάφλεξη ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες απομόνωναν το Ιράν» είπε ο κ. Παστουσέας και σημείωσε ότι «επιδίωξη ήταν επίσης οι μεγάλες συμφωνίες μεταξύ Ασίας και κυρίως της Ινδίας και του IMEC του γνωστού δρόμου Ινδίας -Μέσης Ανατολή- Κύπρου- Ελλάδας Ευρώπης και ο δρόμος του μεταξιού που λειτουργούσε ανταγωνιστικά» αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια ακόμη βασική επιδίωξη είναι η μεταβολή του καθεστώτος στο Ιράν «ώστε αυτή η περιοχή, από την Ινδία ή από την Ασία μέχρι την Ευρώπη να υπάρχει ένας δρόμος εμπορίου, από τον οποίο θα μεταφέρονται ενέργει και προϊόντα». Πόσο εύκολο είναι να συμβεί; «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια οι ΗΠΑ κι βεβαίως το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει στρατεύματα επί του εδάφους και, όπως βλέπετε, όπως το Ιράν χρησιμοποιούσε τους αντιπροσώπους του, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να λειτουργήσουν με proxes δηλαδή τα στρατεύματα του εδάφους να είναι οι Κούρδοι, ενδεχομένως Αζέροι, και άλλες εθνότητες που βρίσκονται εντός του Ιράν…».

Με τα σύγχρονα οπλικά μέσα να επιστρατεύονται το ερώτημα είναι ποιος τελικά υπερισχύει «και το Ιράν έχει σχέδιο», είπε ο κ. Παστουσέας εξηγώντας πως από την Ουκρανία «η μορφή του πολέμου έχει αλλάξει». Όπως είπε τα drones «λειτουργούν σαν σφήκες που μπορούν να περάσουν από οποιοδήποτε αεροπορικό θόλο ο οποίος λειτουργεί με πανάκριβα αντιαεροπορικά συστήματα και το σχέδιο είναι να τους εξαντλήσει(….) Είμαστε σε μια καμπή. Και το Ιράν έχει σχέδιο με τα όπλα που έχει, αλλά και προφανώς οι ισραηλινοί και οι Αμερικανοί το δικό τους και θα δούμε πόσο θα τραβήξει επιπτώσεις».

Λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και τον συναγερμό που σήμανε στην Κύπρο, ανησυχία υπάρχει και στην Ελλάδα. Ο αντιναύαρχος ε.α. ήταν καθησυχαστικός εστιάζοντας στο ισχυρό προφίλ της χώρας μας σε επίπεδο συστημάτων και εξοπλισμού, εκτιμώντας πως «εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα παρουσιάστηκε αυτή η οποία είναι σε θέση να λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα, να προστατεύσει όχι μόνο την Κύπρο ακόμη και τις Βρετανικές βάσεις -οι οποίες συνελήφθησαν να κοιμόνται. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έβαλε τα συμφέροντά της παράλληλα με τα συμφέροντα της Δύσης…» βλέποντας μια Τουρκία σε αμηχανία, καθώς, όπως είπε, «Η Ελλάδα βρέθηκε να είναι στην πρώτη γραμμή, να αντιδρά άμεσα, να φαίνεται ότι αυτή είναι στην Ανατ. Μεσόγειο η δύναμη από τη φύση (…)και τη θέση της(…)η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία δεν μπορεί να συντονιστεί, δεν μπορεί να λάβει θέση» με την γείτονα χώρα σε μεγάλη ανησυχία «διότι ανακινείται πάλι το θέμα των Κούρδων και στην περιοχή του Ιράκ και του Ιράν», για να σημειώσει με νόημα, μετά και τις διαμαρτυρίες της Τουρκίας ότι «κανείς δεν μπορεί να μας πει πως θα αμυνθούμε στη χώρα μας και πως θα διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των συμμάχων μας».