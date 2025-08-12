Έκθεση χειροποίητων ξύλινων αντικειμένων του Βασίλη Λούζη στην Αρχαία Μεσσήνη

Η Ορχήστρα – Χώρος Πολιτισμού εγκαινιάζει μια νέα δημιουργική διαδρομή στις δραστηριότητές της, φιλοξενώντας για πρώτη φορά μια έκθεση χειροποίητων ξύλινων αντικειμένων του καλλιτέχνη Βασίλη Λούζη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 12 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου στον χώρο της ‘’Ορχήστρας ‘’στην Αρχαία Μεσσήνη.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 19:00, στο χώρο της Ορχήστρα Χώρος Πολιτισμού στην Αρχαία Μεσσήνη.

Λίγα λόγια για την έκθεση και τον δημιουργό Βασίλη Λούζη

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση ξυλόγλυπτων έργων που ξεπερνούν την απλή αισθητική: αφηγούνται μια πορεία προσωπικής λύτρωσης και μεταμόρφωσης. Ο δημιουργός Βασίλης Λούζης, τεχνίτης αλλά και βαθιά ευαίσθητος αφηγητής μέσω της ύλης – παρουσιάζει ξύλινα αντικείμενα που γεννήθηκαν από τη βαθιά ανάγκη του να κατανοήσει, να επουλώσει και τελικά να μεταμορφώσει το διαγενεακό τραύμα που φέρει.

Κάθε έργο δεν είναι απλώς μια τεχνική κατασκευή· είναι μια χειροπιαστή μορφή μνήμης, μια σιωπηλή αφήγηση, ένας εσωτερικός διάλογος με τις ρίζες και τις πληγές του παρελθόντος. Η τέχνη του ξύλου, ένα από τα αρχαιότερα μέσα έκφρασης, γίνεται εδώ το μέσο θεραπείας – μια πράξη δημιουργίας εκεί όπου υπήρξε απώλεια, επανένωσης εκεί όπου υπήρξε ρήξη. Τα αντικείμενα κουβαλούν πάνω τους την αφή του χρόνου και του βιώματος, προσκαλώντας τον επισκέπτη όχι μόνο να τα παρατηρήσει, αλλά να τα νιώσει.

Η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο εικαστική – είναι ανθρώπινη, ψυχική και καθαρτική. Μια ωδή στην ανθεκτικότητα και την ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει το τραύμα σε τέχνη, τη σιωπή σε φωνή, το παρελθόν σε δημιουργικό παρόν.

Παράλληλα με την έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παζάρι χειροποίητων δημιουργιών του συλλόγου, να απολαύσουν καφέ ή χυμό με ελεύθερη συνεισφορά και να ενημερωθούν για τις δράσεις της Ορχήστρας Χώρος Πολιτισμού.

Ώρες λειτουργίας:

Από 12 έως 16 Αυγούστου, καθημερινά 19:00 – 22:00.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας για το υπόλοιπο διάστημα έως 21 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε την ομορφιά της τέχνης, τη γαλήνη της φύσης και τη χαρά της συνάντησης κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αρχαίας Μεσσήνης!

Εγκαίνια: Σάββατο 16 Αυγούστου, 19:00

Ορχήστρα Χώρος Πολιτισμού

Αρχαία Μεσσήνη

Πληροφορίες :6974184883