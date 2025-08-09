Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου: Ιστορίες λάμψης και μυστηρίου

Το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου μας “προσκαλεί” για άλλη μια χρονιά να επισκεφτούμε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας που συμμετέχουν στην αποψινή (9/8) Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Ένα από αυτά είναι και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο πλαισιώνει και φέτος τον θεσμό του υπουργείου Πολιτισμού με ευφάνταστες παρουσιάσεις, όπως οι ιστορίες λάμψης, μυστηρίου και τελετουργίας της προϊστορίας που αποτυπώνονται μέσα από αρχαιολογικές ανακαλύψεις ή το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σ’ ένα σημείο της πόλης -το τετράγωνο που περικλείει, μεταξύ άλλων, ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου.

Ποιες ιστορίες λάμψης και μυστηρίου συνδέουν τον χρυσό και το κεχριμπάρι με την προϊστορική Ελλάδα; Με ποιον τρόπο τα νεολιθικά ειδώλια γυναικών από τη Θεσσαλία συνδέονται με τις φάσεις της σελήνης; Πώς ένας βραδινός ιστορικός περίπατος υπό το φως της πανσελήνου ξετυλίγει ιστορίες ενός όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος; Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με τους τρεις αρχαιολόγους που θα κινήσουν τα “νήματα” των παρουσιάσεων την αποψινή βραδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ), δίνοντας μια πρόγευση των “διαδρομών” τους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.thetoc.gr πατώντας εδώ