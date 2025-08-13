Ελαιόλαδο: Γιατί οι Ισπανοί δεν φοβούνται το «μπλόκο» Τραμπ

Αλλαγή στους «κανόνες του παιχνιδιού» φαίνεται ότι θα φέρουν οι δασμοί Τραμπ στο ελαιόλαδο, με τους Ισπανούς εμπόρους να αισιοδοξούν ότι η εμπορική αυτή διαμάχη δε θα σταθεί εμπόδιο για τους Αμερικανούς, να συνεχίσουν να καταναλώνουν τον «υγρό χρυσό» τους.

Η αισιόδοξη αυτή ματιά, σύμφωνα με τους Ισπανούς εμπόρους και εξαγωγείς βασίζεται στο γεγονός ότι εκτός από τους ίδιους, ακόμα και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους θα πληγούν από τους δασμούς Τραμπ εξίσου ή ακόμα και σκληρότερα.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εμπορικής διαμάχης μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον το 2019, οι Ισπανοί παραγωγοί βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους γείτονές τους.

