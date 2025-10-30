Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Προς αύξηση 2,6% οι εισφορές του 2026

Κατά το ποσοστό του φετινού πληθωρισμού (2,6%) θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών) από 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι του υπ. Εργασίας.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πληροφoρίες του newsit.gr εξηγώντας πως κατά τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου νέου δείκτη μισθών, με βάση τον οποίο θα έπρεπε, όπως προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση (2020), να επανϋπολογιστούν οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματικών κλπ. από το 2026 από αρμόδια ομάδα εργασίας εμφάνισαν εγγενείς δυσκολίες.