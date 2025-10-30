Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Προς αύξηση 2,6% οι εισφορές του 2026

Κατά το ποσοστό του φετινού πληθωρισμού (2,6%) θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών) από 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι του υπ. Εργασίας.
Αυτό αναφέρουν έγκυρες πληροφoρίες του newsit.gr εξηγώντας πως κατά τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου νέου δείκτη μισθών, με βάση τον οποίο θα έπρεπε, όπως προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση (2020), να επανϋπολογιστούν οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματικών κλπ. από το 2026 από αρμόδια ομάδα εργασίας εμφάνισαν εγγενείς δυσκολίες.
Συνεπώς, στο Υπουργείο Εργασίας έχει κερδίσει, καθώς φαίνεται αποφασιστικά, έδαφος το σενάριο να υπολογιστεί και φέτος με βάση τον πληθωρισμό. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης στο newsit.gr κρίνεται ως μάλλον θετική για τους μη μισθωτούς, καθώς οι αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς το 2025 θα οδηγούσαν πιθανότατα σε ένα δείκτη μισθών που θα έφερνε μεγαλύτερες αυξήσεις στις εισφορές σε σχέση με εκείνες που θα έλθουν με «όχημα» το φετινό πληθωρισμό, κάτι που θα «ροκάνιζε» τα οφέλη από τη μείωση της άμεσης φορολογίας που προβλέπει το νομοσχέδιο που ήλθε προχθές σε δημόσια διαβούλευση.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ