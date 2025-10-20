Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr.
Η διαδικασία για τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες 2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.
Τα βήματα
- Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet.
- Αυτόματη άντληση στοιχείων από όλες τις τράπεζες.
- Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν
- Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων: κάθε πόσο πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.)
- Έλεγχος ακινήτων και οχημάτων για τυχόν διαφορές με την πραγματική κατάσταση.
- Υποβολή δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εφόσον απαιτείται.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ