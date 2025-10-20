Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr.

Η διαδικασία για τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες 2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Τα βήματα

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet. Αυτόματη άντληση στοιχείων από όλες τις τράπεζες. Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων: κάθε πόσο πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.) Έλεγχος ακινήτων και οχημάτων για τυχόν διαφορές με την πραγματική κατάσταση. Υποβολή δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εφόσον απαιτείται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ