Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Με συντάξεις πείνας θα πρέπει να βγάλουν τα γεράματά τους εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, που ενώ πληρώνουν όλο ακριβότερες εισφορές, παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στις κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Οι αγρότες που κατέβηκαν με τα τρακτέρ στην Αθήνα, βρήκαν στο πλευρό τους τα εργατικά σωματεία που διαμαρτύρονταν για την «Κοινωνική Συμφωνία» – εν μέσω του σκανδάλου της υπόθεσης Παναγόπουλου – και φοιτητικούς συλλόγους. Ομολογουμένως, το πλήθος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, αν είχε πλαισιώσει τον αγώνα των αγροτών έστω και ένα ελάχιστο ποσοστό των εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων με «μπλοκάκι», που μοιράζονται κοινά προβλήματα με τους αγρότες.

Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, κινδυνεύουν από 1η Μαρτίου να βρεθούν χωρίς υγειονομική περίθαλψη, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ