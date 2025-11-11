Πληρωμές στους αγρότες: Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι βασικές ενισχύσεις

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες, στα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μιλώντας για τις εκκρεμείς πληρωμές στους αγρότες, ο ΥφΑΑΤ υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται το μέτρο 23, ύψους 178,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά μια ευρεία γκάμα αγροτικών προϊόντων». Όπως εξήγησε, τα χρήματα αυτά «προέρχονται από ανακατανομή κονδυλίων προγραμμάτων, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, καθώς η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, με χαμηλές τιμές και μειωμένες παραγωγές».