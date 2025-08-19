ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προϊσταμένων των υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2025, θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πορισμάτων ζημιών ζωικού κεφαλαίου. Με νομοθετική ρύθμιση το ΥπΑΑΤ θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγού.Την ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ ήδη κατέβαλαν τέλη εκτίμησης, με ευθύνη του Οργανισμού θα τους επιστραφούν άμεσα.

