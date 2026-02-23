Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ελιά: Πώς ο «πράσινος χρυσός» της Ελλάδας φέρνει επενδύσεις

Share

Περίπου το 60% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει τις κατάλληλες κλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες για την ελιά, σύμφωνα με νέα πανελλαδική μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα ευρήματα της οποίας, ανοίγουν τον δρόμο για στοχευμένες επενδύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και για έναν πιο ορθολογικό σχεδιασμό λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό MDPI Agronomy Journal, αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια χαρτογράφησης της καταλληλότητας της Ελλάδας για την καλλιέργεια ελαιόδεντρων σε εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητές ανέλυσαν συνδυαστικά κλιματικά δεδομένα –όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση και κίνδυνο παγετού– καθώς και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως το υψόμετρο και η κλίση του εδάφους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode