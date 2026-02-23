Ελιά: Πώς ο «πράσινος χρυσός» της Ελλάδας φέρνει επενδύσεις

Περίπου το 60% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει τις κατάλληλες κλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες για την ελιά, σύμφωνα με νέα πανελλαδική μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα ευρήματα της οποίας, ανοίγουν τον δρόμο για στοχευμένες επενδύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και για έναν πιο ορθολογικό σχεδιασμό λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό MDPI Agronomy Journal, αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια χαρτογράφησης της καταλληλότητας της Ελλάδας για την καλλιέργεια ελαιόδεντρων σε εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητές ανέλυσαν συνδυαστικά κλιματικά δεδομένα –όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση και κίνδυνο παγετού– καθώς και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως το υψόμετρο και η κλίση του εδάφους.

