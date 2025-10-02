Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
2
Οκτώβριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Έλον Μασκ: Η περιουσία του ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια

Share

Το φράγμα του μισού τρισεκατομμύριου δολάρια ξεπέρασε η περιουσία του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμου έστω και για λίγο.

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X Έλον Μασκ έφτασαν τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού Forbes.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ