Έλον Μασκ: Η περιουσία του ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια

Το φράγμα του μισού τρισεκατομμύριου δολάρια ξεπέρασε η περιουσία του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμου έστω και για λίγο.
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X Έλον Μασκ έφτασαν τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού Forbes.
Στην κατάταξη του Forbes μετά τον Μασκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτος στη σειρά βρίσκεται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο διευθυντής της Meta, με περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ