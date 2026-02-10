ΕΛΤΑ: Κλείνουν 11 καταστήματα – Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του δικτύου

«Κατεβάζουν ρολά» τα πρώτα 11 καταστήματα των ΕΛΤA, από την δεύτερη φάση του πλάνου. Η διαδικασία των λουκέτων στο δίκτυο των Ελληνικών Ταχυδρομίων ενεργοποιείται από τις 20 Φεβρουαρίου, καθώς ξεκινά άμεσα η αναδιάρθρωσή του στην Περιφέρεια.

Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου για την αναστολή της λειτουργίας 150 καταστημάτων. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 11 καταστήματα, ωστόσο ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλα 25-30 καταστήματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας ότι κάποια θα αντικατασταθούν από υφιστάμενα σημεία ΕΛΤΑ Courier ή θα μεταφέρουν ορισμένες από τις λειτουργίες τους, στις ίδιες περιοχές, σε τοπικά σημεία όπως μίνι μάρκετ, πρακτορεία συνεργατών ή shop in shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.

Το μοντέλο shop in shop θα αναπτύσσεται εντός του επόμενου διμήνου, ενώ έντονο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει υποψήφιοι ιδιώτες πράκτορες σε όλη τη χώρα. Το shop in shop αναμένεται να παίξει βασικό ρόλο στο σχέδιο μετασχηματισμού, καθώς αφορά την παροχή ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε καταστήματα της γειτονιάς, όπως βιβλιοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κλπ.

