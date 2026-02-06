Τελευταία Νέα
Αυτά τα SMS είναι δήθεν από τα ΕΛΤΑ και είναι απάτη

Την προσοχή του κοινού εφιστούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε προσπάθεια εξαπάτησης από επιτήδειους με sms (phishing).

Σημειώνουν πως το συγκεκριμένο μήνυμα «αποτελεί προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ:
Το παρακάτω δείγμα επικοινωνίας, που αποστέλλεται τις τελευταίες μέρες σε αδιευκρίνιστο αριθμό πελατών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αποτελεί προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ, που καταγράφει τα όσα αποτυπώνονται στα μηνύματα:

ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου

Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 3 Φεβρουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή.

Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026:

Επαναπρογραμματίστε την παράδοση.

Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ

Διαχειριστείτε την παράδοσή σας: (ο παραπλανητικός σύνδεσμος)

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

