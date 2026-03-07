ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα

Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ που πλέον ονομάζεται «μετασχηματισμός δικτύου» -καθώς η δραστηριότητά μεταφέρεται σε κοντινές περιοχές- περνούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ανακοινώθηκε το κλείσιμο 7 καταστημάτων- Πού στην Πελοπόννησο

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, προχωρά η μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο. Από αυτά, τα εφτά πρώτα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται:

• Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.

• Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.

• Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.

• Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.

• Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.

• Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.

• Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.

Η πρώτη φάση του σχεδίου είχε ολοκληρωθεί με μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ