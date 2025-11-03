ΕΛΤΑ: Βαριές εκφράσεις στην άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ – «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες»

Σκληρή κριτική και βαριές εκφράσεις στην άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, για τα ΕΛΤΑ και τα μαζικά λουκέτα.

Οι γαλάζιοι βουλευτές που τοποθετήθηκαν εμφανίστηκαν ενοχλημένοι από τους χειρισμούς στο θέμα των ΕΛΤΑ, εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες να πάρουν πίσω την απόφαση λέγοντας: «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Καράογλου υπογράμμισε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες: «Με εσάς ισχύει το… ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες».

«Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία» είπε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός, βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιώτοπουλος.

«Λάθος ότι η σύσκεψη έπεται των ανακοινώσεων» είπε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

Να αποδοθούν ευθύνες ζήτησε η Σέβη Βολουδάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες».

«Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση» σημείωσε η Φωτεινή Αραμπατζή.

