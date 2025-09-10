Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης: Καμία μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Στον απόηχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης εκφράζει την δυσαρέσκειά του για την αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν υπήρξε καμία μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, αναφέρει:

Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα μέτρα, όπως αυτά που αφορούν τη στήριξη των νέων και των νησιών, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις έμειναν εκτός πλαισίου ουσιαστικής μέριμνας. Για εμάς δεν υπήρξε ούτε μία συγκεκριμένη πρόβλεψη, ούτε μία πολιτική που να απαντά στα οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι αμείλικτη:

Υπέρογκα φορολογικά βάρη που εξαντλούν κάθε περιθώριο αντοχής.

Τεκμαρτά εισοδήματα που στραγγαλίζουν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επαγγελματιών.

Τέλος επιτηδεύματος και προκαταβολή φόρου που εξακολουθούν να υφίστανται ως άδικες και τιμωρητικές επιβαρύνσεις.

Ακρίβεια και ενεργειακό κόστος που συνεχώς αυξάνονται χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Απόλυτη έλλειψη πρόσβασης σε ρευστότητα και τραπεζικό δανεισμό, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις να ασφυκτιούν χωρίς καμία χρηματοδοτική διέξοδο.

Η μικρομεσαία επιχείρηση, που αποτελεί τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και το θεμέλιο κάθε τοπικής κοινωνίας, βρίσκεται σε καθεστώς εγκατάλειψης. Χωρίς προγράμματα άτοκων δόσεων, χωρίς εργαλεία ρευστότητας, χωρίς στήριξη της κατανάλωσης, η αγορά οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω μαρασμό.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στραγγαλίζονται από φόρους, εισφορές και ακρίβεια, παρακολουθούμε με αγανάκτηση συγκεκριμένα «fans» να κάνουν κυριολεκτικά πάρτι με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Απολαμβάνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις, στήριξη και προβολή, τη στιγμή που ο κορμός της οικονομίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

αφήνονται στο περιθώριο.

Αυτή η κραυγαλέα ανισότητα δεν μπορεί πλέον να μείνει αναπάντητη.

Είναι πλέον φανερό ότι χωρίς:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου,

Αναθεώρηση του άδικου τεκμαρτού εισοδήματος,

Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά,

Ουσιαστική παρέμβαση στο ενεργειακό κόστος,

Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων με άτοκες δόσεις,

δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάσα για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Κάθε καθυστέρηση, κάθε κενή εξαγγελία, μας φέρνει πιο κοντά σε ένα εφιαλτικό σενάριο: τον αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ερήμωση της αγοράς.

Ο πρόεδρος

Καρβουνιάρης Ιωάννης