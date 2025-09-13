Έναρξη ασφαλτοστρώσεων στην Τρίπολη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των συμπολιτών και στοχεύοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας ανακοινώνει την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις κάτωθι οδούς, μετά από σχετικά ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κανελλόπουλου Αλέκου.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και κατανόηση των συμπολιτών μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάδοχος εταιρία ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ θα προβούν σε εργασίες ασφαλτόστρωσης, στις κάτωθι οδούς:

Οδός Χατζηχρήστου από την συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’ έως την συμβολή της με την οδό Δούνια.

Οδός Παλαιολόγου από την συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’ έως την συμβολή της με την οδό Χατζηχρήστου.

Οδός Γρηγορίου Ε’ από την συμβολή της με την οδό Δαρειcότον έως την συμβολή της με την οδό Νεομάρτυρος Παύλου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στις προαναφερόμενες οδούς θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας, την Δευτέρα 15-09-2025 και την Τρίτη 16-09-2025 καθ’ όλο το 24ωρο, εκ περιτροπής και κατά τις ανάγκες των εργασιών.

Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη τον εργολάβου.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Δήμου.