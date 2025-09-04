Ασφαλτοστρώθηκαν 2,5 χλμ. αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Κοινότητες Χαραυγής και Μάνεσι

Ο Δήμος Μεσσήνης συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα έργα που στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εστιάζοντας στην προσβασιμότητα των αγροτικών δρόμων. Με την ολοκλήρωση περίπου 2,5 χλμ. ασφαλτοστρωμένων δρόμων στις Δημοτικές Κοινότητες Χαραυγής και Μάνεσι, η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίξει τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, προσφέροντας ασφαλείς και λειτουργικές οδικές συνδέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση στα χωράφια και τη διευκόλυνση της διακίνησης της αγροτικής παραγωγής.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, επισκέφτηκε σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, τα δύο τμήματα των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Σπύρο Κοντοθανάση και υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαραυγής Γιώργο Δρακόπουλο και Μάνεσι Δημήτρη Αθανασόπουλο, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα ασφαλτοστρώθηκε η αγροτική οδός Χαραυγή – Πολυλίμνιο, μήκους 1.069,36 μ., η οποία χωροθετείται νότια του οικισμού Χαραυγή και καταλήγει στην περιοχή του Πολυλιμνίου. Το τμήμα αυτό του δρόμου, έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω της διέλευσης των επισκεπτών προς τους καταρράκτες του Πολυλιμνίου και λόγω των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η αγροτική οδός που ασφαλτοστρώθηκε στο Μάνεσι, έχει μήκος 1.453,38 μ., ξεκινάει από το νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού Μάνεσι και καταλήγει πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εξυπηρετεί όλο τον χρόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και έχει αυξημένη κυκλοφορία κατά τις χρονικές περιόδους της ελαιοσυγκομιδής και της συκοκαλλιέργειας.

Οι βελτιώσεις και στα δύο τμήματα έγιναν με διαπλατύνσεις όπου ήταν εφικτό, με έργα αποστράγγισης και επενδεδυμένες τάφρους καθώς και τοίχους αντιστήριξης.

«Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την ασφαλτόστρωση 2,5 ακόμα χλμ. χωμάτινων δρόμων, παραδίδοντας στους κατοίκους ασφαλείς και άνετες συνθήκες μετακίνησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στα χωράφια και τις περιουσίες τους. Συνεχίζουμε να τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, προάγοντας την ποιότητα ζωής στον τόπο μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος μετά από την επίσκεψη στα δύο τμήματα.