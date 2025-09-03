Έναρξη Εγγραφών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ ανακοινώνουν την έναρξη των εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026, για όσους εγκρίθηκαν και λαμβάνουν voucher.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε εάν είστε κάτοχος voucher με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ, βάζοντας τους κωδικούς taxis σας: www.eetaa.gr

Οι γονείς και κηδεμόνες που διαθέτουν voucher ΕΣΠΑ μπορούν να το αξιοποιήσουν για την εγγραφή των παιδιών τους σε ένα από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ εξασφαλίζοντας τη δωρεάν συμμετοχή τους.

Οι εγγραφές ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των δομών, που βρίσκονται στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία:

ή να απευθύνονται στα:

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις προσφέρουν καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, με εργαστήρια φυσικής αγωγής, τέχνης & πολιτισμού, φιλαναγνωσίας, ρομποτικής & πληροφορικής, δεξιοτήτων, επιστημών & περιβάλλοντος και πολλών άλλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Στόχος μας είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η χαρούμενη καθημερινότητα των παιδιών σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.