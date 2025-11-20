Έναρξη εσπερινών ομιλιών στην ΓΕΧΑ Καλαμάτας

Αγιασμό επί τη ενάρξει του νέου ετησίου προγράμματος των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής και Εσπερινών Ομιλιών τέλεσε, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου ε.έ., στην Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας (Γ.Ε.Χ.Α.). ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας π. Φίλιππος Χαμαργιάς.

Μετά το πέρας του Αγιασμού πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Ε.Χ.Α. κ. Νικόλαος Χρονόπουλος και αφού ευχαρίστησε τον π. Φίλιππο για την παρουσία του, τον κάλεσε να ανέλθει στο βήμα ώστε να πραγματοποιήσει, την πρώτη ομιλία για τη φετινή χρονιά.

Ο π. Φίλιππος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: “Ο λόγος του Θεού ού δέδεται”, τονίζοντας ότι ο λόγος του Θεού πρέπει να μην αποτελεί απλά μια είδηση θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά να έχει μια πρακτική εφαρμογή στην ζωή μας.