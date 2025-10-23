Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έναρξη του 16ου Πολυθεματικού Φεστιβάλ Πελοποννήσου «Γέφυρες» στην Κόρινθο, μιας σημαντικής εβδομαδιαίας διοργάνωσης αφιερωμένης στον κινηματογράφο, τις τέχνες και τις πολιτιστικές δράσεις που φέρνουν κοντά δημιουργούς, θεσμούς και κοινό.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει θέσει την εκδήλωση υπό την Αιγίδα της, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Φεστιβάλ ως γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, συγχαίροντας τους διοργανωτές και όλους όσοι συμβάλλουν διαχρονικά στην επιτυχία του θεσμού που προάγει την πολιτιστική ταυτότητα και δημιουργικότητα της Πελοποννήσου.