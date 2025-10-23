Κώστας Τζιούμης: «Φτιάχνουμε καινούρια και την πλατεία Κολοκοτρώνη»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, στο νέο Δημαρχείο, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας Κολοκοτρώνη».

Μετά την ολοκλήρωση των αναπλάσεων στις πλατείες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Βασιλείου, Συνοικισμού Κολοκοτρώνη και Μπασιάκου, ο Δήμος συνεχίζει με πρόγραμμα και συνέπεια, έχοντας ως γνώμονα την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας Κολοκοτρώνη, μέσα από την πλήρη αναδιαμόρφωσή της σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού, είναι πλέον επιβεβλημένη και αναγκαία.

Στόχος του έργου είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών — τόσο κατοίκων όσο και περαστικών — και η μετατροπή της πλατείας σε ζωντανό δημόσιο χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Η πρόταση στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση τόσο της πλατείας όσο και των παρακείμενων πεζόδρομων, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Η ανάπλαση στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου περισσότερο λειτουργικού, ασφαλούς και ελκυστικού, με βελτιωμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένο μικροκλίμα. Όλοι οι δημότες — συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ — θα έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και άνεση, ενώ θα ενισχυθεί η ασφάλεια και η ευκολία μετακίνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους κ.ά.).

Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών περιμετρικά του χώρου. Η ενίσχυση του φωτισμού και η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνονται στην πρόταση, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αυξηθεί η χρηστικότητα του χώρου κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

Το πράσινο της πλατείας ενισχύεται, με φύτευση τουλάχιστον 50 μεγάλων δένδρων, ώστε να εμπλουτιστεί το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον και να δημιουργηθεί ένας βιοκλιματικά αναβαθμισμένος, λειτουργικός και αισθητικά εναρμονισμένος χώρος με τη συνολική εικόνα του αστικού τοπίου.

Επιπλέον, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση της δημόσιας δραστηριότητας, ατομικής και συλλογικής, τόσο στο κέντρο όσο και στην περίμετρο της πλατείας, ενώ παράλληλα ενισχύει την τοπική οικονομία με την οριοθέτηση του δημόσιου χώρου που θα αποδοθεί για χρήση στα περιμετρικά καταστήματα εστίασης.

Κατά τη συνέντευξή του ο Δήμαρχος τόνισε: «Η πλατεία Κολοκοτρώνη είναι ένας ιστορικός και συμβολικός χώρος για την πόλη μας. Με το νέο έργο ανάπλασης δεν αλλάζουμε την ταυτότητά της — την ανανεώνουμε και την προσαρμόζουμε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Σεβόμαστε απόλυτα τον χαρακτήρα και την ιστορία της πλατείας, διατηρώντας τα στοιχεία που τη συνθέτουν διαχρονικά, με κυρίαρχο το πράσινο και το παραδοσιακό της ύφος. Παράλληλα, τη μετατρέπουμε σε έναν ανοιχτό, λειτουργικό, ασφαλή και βιώσιμο χώρο, που θα υπηρετεί τις ανάγκες όλων των συμπολιτών μας — των οικογενειών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά και των επαγγελματιών της περιοχής. Η Τρίπολη αλλάζει πρόσωπο, με έργα ουσίας, που αναβαθμίζουν το κέντρο και τις γειτονιές μας, πάντα με σεβασμό στην ιστορία και το περιβάλλον μας».