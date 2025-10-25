Ενδοοικογενειακή βία: Σοκάρουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. – Πάνω από 17.000 καταγγελίες τους πρώτους 9 μήνες του 2025

Σοκάρουν τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛ.ΑΣ. κι αναφέρονται στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το πρώτο 9μηνο του 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 17.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Η Καλλιόπη Γκουρμή, η οποία εργάζεται στο γραφείο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛ.ΑΣ. είπε ότι είναι καθημερινό το φαινόμενο και οι ειδοποιήσεις δεν σταματούν να καταφθάνουν στο γραφείο.

Συγκεκριμένα, η αστυνομικός μιλώντας στην εκπομπή Super Katerina είπε: «Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί μου. Καθημερινά, δεχόμαστε καταγγελίες από θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως από γυναίκες.

Τα θύματα μπορεί να είναι και τα ίδια τα παιδιά ή ως άμεσα δηλαδή σε βάρους τους στρέφεται το έγκλημα ή ως έμμεσα, δηλαδή να είναι θεατές της βίας. Καταλαβαίνετε, όταν ένα παιδί βλέπει τον πατέρα του να χτυπάει τη μητέρα του, είναι μορφή βίας.

