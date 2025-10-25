Μεσσήνη: Εξαπάτηση ηλικιωμένου από δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ισχυρίστηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερε να ξεγελάσει ηλικιωμένο από τον οποίο απέσπασε χρηματικό ποσό 900 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Μεσσήνης, ο άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στον 90χρονο, κάτοικο Μεσσήνης, και προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ τον έπεισε να εναποθέσει στην αυλή του σπιτιού του, σκεύος κουζίνας το οποίο περιείχε ποσό 900 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. Ο δήθεν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ στη συνέχεια, πήγε στο σημείο και πήρε τα χρήματα και τα κοσμήματα. Από την προανάκριση και βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε πως ο δήθεν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ είναι 28χρονος ρομά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, -1- περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπού, που έγινε την 16.10.2025, στη Μεσσήνη. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, για απάτη