Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Σε παράλληλα σύμπαντα κινούνται τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Μετά το εν μέρει καθησυχαστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, ότι οι αγορές ενέργειας προς το παρόν «αντέχουν», τη σκυτάλη πήραν οι Νew York Τimes.

«Ο Τραμπ ποντάρει ότι η ‘ενεργειακή κυριαρχία’ θα κάνει τον πόλεμο στο Ιράν λιγότερο δαπανηρό», είναι ο τίτλος του άρθρου, που μεταφέρει τις απόψεις Αμερικανών ενεργειακών αναλυτών, οικονομολόγων και κυβερνητικών αξιωματούχων.

«Ζήτω το fracking» λένε οι ΗΠΑ

Η προσδοκία ότι οι διεθνείς αγορές δεν θα πληρώσουν και τόσο ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, συνοψίζεται στις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, λίγες μέρες πριν την επίθεση: «Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά εφοδιασμένος με πετρέλαιο και νομίζω ότι αυτό δίνει στον πρόεδρο Τραμπ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στις γεωπολιτικές του ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Η πρόσκαιρη αισιοδοξία ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, οφείλεται εν μέρει στο ότι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος η παγκόσμια αγορά διέθετε σημαντικά πλεονάσματα πετρελαίου.

«Την τελευταία δεκαετία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου στον κόσμο, χάρη στις μεγάλες προόδους στην υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) και σε άλλες τεχνικές γεώτρησης. Οι ίδιες εξελίξεις έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου παγκοσμίως», τονίζουν οι ΝΥΤ.

