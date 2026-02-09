Πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο με (έως) 120 δόσεις | Γ. Εγγλέζος: «Είναι επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από ποτέ» (video)

Η επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς η εικόνα της πραγματικής οικονομίας αποτυπώνει έντονη πίεση. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον αυξημένων δαπανών, συσσωρευμένων οφειλών και περιορισμένης πρόσβασης σε ρευστότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύεται το αίτημα θεσμικών φορέων της αγοράς, ανάμεσά τους και του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, για την υιοθέτηση μιας νέας, έκτακτης ρύθμισης σε έως 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

«Είναι επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, το θέμα των δόσεων να τελειώσει» είπε ο Γιώργος Εγγλέζος, σημειώνοντας ότι «όλα αυτά τα χρόνια ημίμετρα δεν βοήθησαν καθόλου», περιγράφοντας τον αντίκτυπο των συσσωρεμένων οφειλών για πολλούς επαγγελματίες. Πρόκειται, όπως ανέφερε για ένα πάγιο αίτημα τις επιχειρηματικότητας και δη των μικρομεσαίων, ώστε «να δοθεί οριστική λύση… Να ενταχθούν όλες οι οφειλές μέσα -120 δόσεις -να μπουν οι οφειλές και του ΕΦΚΑ και ότι άλλες οφειλές μπορεί να έχει μια μικρή επιχειρήσει η οποία θα ξέρει και τι ακριβώς οφείλει, και αν τυχόν χαθούν 1-2 δόσεις να μην φεύγει από το σύστημα, να μπορεί να επανέλθει».

Μια λύση που, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, δεν θα ωφελήσει μόνον τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τα ταμεία του Κράτους καθώς «και εμείς θα πάρουμε ανάσα θα ξέρουμε τι ακριβώς θα πληρώσουμε και το Κράτος που σε άλλη περίπτωση δεν θα εισέπραττε ποτέ», αντικρούοντας με τον τρόπο αυτό και το επιχείρημα που προτάσσεται περί δημοσιονομικού κόστους. «Δεν είμαστε κακοπληρωτές! Η κατάσταση έχει φέρει σε τέτοιο επίπεδο τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αδυνατούν να εκπληρώσουν μηνιαίως όλες τις υποχρεώσεις που έχουν», κατέληξε.