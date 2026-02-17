ΕΝΦΙΑ 2026: Λήξη προθεσμίας για εκπτώσεις – Ποιοι κερδίζουν μείωση έως 70% ή και πλήρη απαλλαγή

Από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τις διορθώσεις Ε9 έτους 2026 κλείνει και ξεκινά η εκκαθάριση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα εκκαθαριστικά Μαρτίου, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να επισπευσθούν τυχόν διορθώσεις στο Ε9 προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξασφαλίσουν μείωση φόρου ΕΝΦΙΑ που μπορεί να φτάσει και το 70% σωρευτικά ή και πλήρη απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις.

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση του φόρου ΕΝΦΙΑ έως 20% λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ενεργοποιείται και ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ 50% για φορολογούμενους σε κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (περίπου 12.500 οικισμοί και χωριά), ή έως 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής.

Πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή.

