ΕΝΦΙΑ 2026: Μεγάλες αλλαγές στα εκκαθαριστικά – Ποιοι πληρώνουν λιγότερο και ποιοι απαλλάσσονται

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις που οδηγούν σε μειώσεις, εκπτώσεις ή ακόμη και πλήρη κατάργηση του φόρου για συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χιλιάδες φορολογούμενους, μάλιστα, το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών αναμένεται πριν τα μέσα Μαρτίου, καθώς ολοκληρώνεται η εκκαθάριση για περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτησίες, με το συνολικό ποσό είσπραξης να διαμορφώνεται κοντά στα 2,3 δισ. ευρώ. Παρότι ο συνολικός λογαριασμός παραμένει υψηλός, τουλάχιστον 2 στους 7 ιδιοκτήτες θα διαπιστώσουν χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Μείωση 50% και κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως.

Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο κύριες κατοικίες, με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται και για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει το ακίνητό τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας:

20% έκπτωση για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ

για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ 10% έκπτωση για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας

Η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά ακόμη και αν η ασφάλιση ίσχυσε για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025.

Πέρυσι, σχεδόν 360.000 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση για περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα ακίνητα, ενώ σήμερα σχεδόν 750.000 κατοικίες διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών.

Ελαφρύνσεις για χαμηλά εισοδήματα και ευάλωτες ομάδες

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται φορολογούμενοι που πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά, περιουσιακά και στεγαστικά κριτήρια, ενώ πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για:

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

άτομα με αναπηρία άνω του 80%

Υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα και η συνολική επιφάνεια των ακινήτων δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν συνολικά σχεδόν 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα ή καθόλου

Χαμηλότερο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ θα δουν επίσης:

όσοι μεταβίβασαν ακίνητα εντός του 2025

ιδιοκτήτες σε περιοχές φυσικών καταστροφών ή υπό απαλλοτρίωση

κάτοχοι διατηρητέων μνημείων και ιστορικών κτισμάτων

Ποιοι θα επιβαρυνθούν περισσότερο

Αντίθετα, αυξημένο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν όσοι:

απέκτησαν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα μέσα στο 2025

τακτοποίησαν αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους

διόρθωσαν δηλώσεις που αυξάνουν τα δηλωμένα τετραγωνικά

Τι γίνεται αν υπάρχουν λάθη στο εκκαθαριστικό

Η πλατφόρμα Ε9 έκλεισε στις 19 Φεβρουαρίου. Όσοι εντοπίσουν λάθη μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

Σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται μήνυμα για ελλιπή στοιχεία, η διόρθωση είναι υποχρεωτική, καθώς ο φόρος έχει υπολογιστεί με τις δυσμενέστερες παραδοχές.

