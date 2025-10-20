ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα δουν μικρότερο εκκαθαριστικό το 2026

Ελαφρύτερο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ θα λάβουν το 2026 περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) αλλά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με το ertnews.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης οι οποίες ενσωματώθηκαν στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο μειώνουν το συνολικό λογαριασμό του φόρου κατά 150 εκατ. ευρώ τη διετία 2026- 2027. Η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς αφορά όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για τους φορολογούμενους αυτούς ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.