Ενημέρωση για την πρόληψη κατά των πυρκαγιών στο Ραπτόπουλο

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων και κατόπιν αιτήματος του προς την Διοίκηση τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο Ραπτόπουλο με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης, προστασίας και οργάνωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών .Ο απότερος σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής από το Σύλλογο, ήταν η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του χωριού αλλά και τής ευρύτερης περιοχής για ένα τόσο σοβαρό θέμα, καθώς επίσης υπήρξε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόταση του Συλλόγου για δημιουργία ομάδας εθελοντών. Παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Ραπτοπούλου , Ροδιάς, Λυκούδεσίου, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλαίων και κάτοικοι. Ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Καλαμάτας Πυραρχο Κ. Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Γαργαλιάνων Επιπυραγό Κ. Ηλία Τσιγαρά για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημά μας. Τον Υποπυραγό Κ. Λυδιώτη Παναγιώτη για την ενημέρωση και τον πυροσβέστη Κ.Κωνσταντίνου Φωτεινόπουλο.