Ενημέρωση για το Ελαιοκομικό Μητρώο – Πρωτοβουλία και Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Δελτίο Τύπου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ανταποκρινόμενο στις αγωνίες του αγροτικού κόσμου και ειδικά των ελαιοπαραγωγών, κατέθεσε στη Βουλή σχετική Ερώτηση για το Ελαιοκομικό Μητρώο και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του Μαρτίου 2025.

Η Ερώτηση έθετε ζητήματα που καίνε τους παραγωγούς:

το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης του μητρώου,

την έλλειψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων στις υπηρεσίες,

την ανάγκη ψηφιακής διασύνδεσης με ΟΣΔΕ, Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, gov.gr,

τον κίνδυνο άδικων προστίμων στους παραγωγούς.

Τι απάντησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Αναγνώρισε ότι το μητρώο είχε μείνει ανενεργό επί πολλά χρόνια και τώρα γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού του.

Διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις στους παραγωγούς πριν από την 1η Οκτωβρίου 2026 . Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος χρόνος περιθώριο προσαρμογής.

. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος χρόνος περιθώριο προσαρμογής. Προανήγγειλε νέο έργο για τεχνική αναβάθμιση και διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες).

με άλλες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες). Δεσμεύθηκε ότι θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι για απλοποίηση και ψηφιακή διευκόλυνση των παραγωγών.

Τι σημαίνει αυτό για τους ελαιοπαραγωγούς:

Οι δηλώσεις συγκομιδής παραμένουν υποχρεωτικές, αλλά τα πρόστιμα δεν ενεργοποιούνται πριν το φθινόπωρο του 2026 .

. Υπάρχει χρόνος ώστε να γίνουν διορθώσεις και ενημερώσεις στο μητρώο χωρίς να τιμωρηθούν οι παραγωγοί.

Κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από φήμες για «άμεσα πρόστιμα».

Οι παραγωγοί είναι χρήσiμο να συμβουλεύονται τους Συνεταιρισμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προχωρούν σταδιακά και σωστά.

Η θέση μας

Η ελαιοκομία είναι η καρδιά της Μεσσηνιακής οικονομίας και της αγροτικής μας παραγωγής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα. Ένας κακοσχεδιασμένος μηχανισμός αντί να διευκολύνει, επιφορτίζει τους παραγωγούς με νέα βάρη, κόστος και άγχος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ο αντίθετος: απαλλαγή από περιττή γραφειοκρατία, μείωση του κόστους και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του παραγωγού με δίκαιο τρόπο και κατάλληλο χρόνο και στήριξη.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα, να πιέζει την κυβέρνηση για λύσεις και να βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών, με εγκυρότητα, υπευθυνότητα και σχέδιο.

Γιάννης Πάζιος

Γραμματέας Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής