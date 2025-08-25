Ν. Φαραντούρης: «Προσφυγή κατά της Κομισιόν για τη… διπλή κερκόπορτα του SAFE, επικίνδυνες διολισθήσεις στα εθνικά μας θέματα» (video)

Σε προσφυγή κατά της Κομισιόν και του Συμβουλίου των Υπουργών προχώρησε σήμερα λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών του στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε., όπως εξήγησε ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Ο ίδιος τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ότι «ζητάμε την ακύρωση του Κανονισμού SAFE που επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων χωρών (περιλαμβανομένης της Τουρκίας) στη χρηματοδότηση ύψους €150 δισ. για την ασφάλεια και άμυνα». Παράλληλα έκανε λόγο για «θεσμική απάντηση» και πρόσθεσε πως «…δεν είναι προσφυγή μεμονωμένων ευρωομάδων ή ευρωβουλευτών αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις ενστάσεις που υποβάλαμε τον Μάιο και δείχνει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε με επιτυχία πράγματα όταν πιστεύουμε σε αυτά. Από την αρχή είχα πει και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου ότι δεν είναι δυνατόν η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης να περιλαμβάνει μέσα μια τέτοια αναθεωρητική χώρα η οποία απειλεί ευθέως δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός που θεσπίστηκε τον Μάιο γίνεται κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και αυτό διότι παρέκαμψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», σημείωσε ο Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας έκανε λόγο για μια κατάσταση γύρω από το SAFE που αποτελεί «…διπλή κερκόπορτα διότι αναφέρεται η Τουρκία μέσα στις χώρες που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η Τουρκία είναι με το ένα πόδι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Εάν πραγματικά τα κράτη-μέλη και αν πραγματικά οι υπουργοί των κρατών-μελών όταν υιοθέτησαν τον κανονισμό το Μάιο θέλανε να εξαιρέσουν την Τουρκία ή να βάλουν αυστηρές προϋποθέσεις θα αναφέρανε πρώτα και κύρια την αρχή της ομοφωνίας. Η αρχή της ομοφωνίας δεν αναφέρεται πουθενά ρητά μέσα στον κανονισμό. Θα έπρεπε να γίνει η επίκληση του Άρθρου 192 δεν γίνεται πουθενά μέσα στον κανονισμό άρα το αφήνουμε στις καλένδες», τόνισε ο κ. Φαραντούρης και πρόσθεσε πως αντίστοιχες ανησυχίες είχαν εκφραστεί και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα σχολίασε και τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αναφέροντας πως οι δυσάρεστες εξελίξεις για την χώρα μας ολοένα και πληθαίνουν και πως αναφερόμενος σε αυτές, έκανε λόγο για «στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας» και για «επικίνδυνες διολισθήσεις» στα εθνικά θέματα.

Τέλος για την επικείμενη ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση σημείωσε πως είναι καλοδεχούμενη κάθε παροχή αλλά χαρακτήρισε την όλη αυτή πολιτική ως «προσχηματική». Στάθηκε ιδιαιτέρως στο υπερπλεόνασμα των 6,5 δις ευρώ που υπάρχει και πως εάν… ήθελε η κυβέρνηση θα προχωρούσε στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών πέρα από τα δημοσιονομικά μέτρα που θα είχαν αποτέλεσμα, μιλώντας για… καρτέλ που κάνουν πάρτυ στα τρόφιμα και τις τιμές, για τις τράπεζες τις χρεώσεις και τους έμμεσους φόρους, ακόμη και για τις ρυθμίσεις στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, όπως και για τα κόκκινα δάνεια.