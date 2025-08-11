Ενημέρωση προς τους πιστούς για τη μεταφορά στη Νήσο Πρώτη, 14 & 15 Αυγούστου 2025

Η Λιμενική Αρχή Πύλου ενημερώνει τους πιστούς που θέλουν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νήσο Πρώτη, ότι στις 14 και 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια από το λιμάνι Μαραθοπόλεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Λιμενική Αρχή Πύλου σας ενημερώνει ότι για τη Θ. Λειτουργία στον Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Νήσου Πρώτης Τριφυλίας και για την εξυπηρέτηση των πολιτών διατίθενται τα κάτωθι σκάφη: ‘’ ΛΑΜΠΡΟΣ Ι’’ Ν.Κ.633 ‘’ ΝΤΕΝΗΣ΄΄ Ν.Ζ. 306 θα μεταφέρουν τους πιστούς την 14-08-2025 από ώρα 17:00 και την 15-08-2025 από ώρα 07:00 από το λιμάνι Μαραθοπόλεως.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνετε για τα δρομολόγια και για την έκδοση εισιτηρίων στα κάτωθι τηλέφωνα:

Proti Cruises: 6972316745

ΝΤΕΝΗΣ Boat: 6958260053